Эксперты назвали лучшее вложение осени

Эксперты считают, что к концу года стоимость металла достигнет двух тысяч долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).

«Это очень хороший способ хеджирования (страховки инвестиций от потерь — прим. ред.)», — говорится в отчете аналитиков.

По их словам, сейчас на руку покупателям играет относительно небольшая стоимость золота. На момент публикации, цена фьючерса на унцию с поставкой в октябре составляет 1896,7 доллара. Аналитики также отметили, что золото более стабильно по сравнению с другими активами, в условиях президентских гонок США.

В качестве альтернативных вложений специалисты посоветовали присмотреться к китайским государственным облигациям. На днях их должны включить в состав международного индекса FTSE Russell’s World Government Bond Index.

В конце июля цены на золото уже взлетали выше двух тысяч долларов, но снизилась из-за перетока инвесторов в другие активы.