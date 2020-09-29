facebook_pixel
    29 сентября 2020, 20:44

    Эксперты назвали лучшее вложение осени

    Арина Гудилова

    Лучшим вложением осени назвали золото. Такое мнение выразили аналитики инвестбанка Швеции USB. Выдержки из их отчета привел CNBC.
    Эксперты назвали лучшее вложение осени

    Эксперты считают, что к концу года стоимость металла достигнет двух тысяч долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).

    «Это очень хороший способ хеджирования (страховки инвестиций от потерь — прим. ред.)», — говорится в отчете аналитиков.

    По их словам, сейчас на руку покупателям играет относительно небольшая стоимость золота. На момент публикации, цена фьючерса на унцию с поставкой в октябре составляет 1896,7 доллара. Аналитики также отметили, что золото более стабильно по сравнению с другими активами, в условиях президентских гонок США.

    В качестве альтернативных вложений специалисты посоветовали присмотреться к китайским государственным облигациям. На днях их должны включить в состав международного индекса FTSE Russell’s World Government Bond Index.

    В конце июля цены на золото уже взлетали выше двух тысяч долларов, но снизилась из-за перетока инвесторов в другие активы.

    Новости SMI.FM