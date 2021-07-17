Эксперты: инфляция в России продолжит расти в ближайший год

Центробанк опубликовал итоги по инфляции за первое полугодие: она составила 6,5%. Эксперты объяснили «Известиям», почему цены в России продолжат расти.

Из-за того, что экономика в России крепнет после коронавирусного спада, в стране повышается спрос на товары. Это побуждает производителей повышать цены. Особенно это заметно в туристической отрасли.

Эксперты считают, что Центробанк может взять инфляцию под контроль. Это возможно с помощью специального «охладжения» внутреннего спроса и торможения роста промышленности.

Однако на ближайшее время прогноз не самый оптимистичный. По мнению специалистов, на протяжении года все еще сохранится дисбаланс: факторов, которые подстегивают инфляцию, будет больше, чем сдерживающих.

Агентство S&P Global Ratings объявило о том, что российская экономика вернулась к своим докризисным показателям. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал такие данные следствием правильной экономической политики в стране.