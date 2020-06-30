Как взять ипотеку без первоначального взноса. Риски

«Для банка наличие у человека накоплений для первоначальных вложений в ипотечное жилье говорят о серьезности намерений, обязательности и готовности исправно выплачивать долг», — пояснила Савина.

Она рассказала, что, во-первых, такие программы чаще всего распространяются на дома, строительство которых находится еще на этапе котлована. Брать в ипотеку квартиру в них довольно рискованно.

Во-вторых, первоначальный взнос могут заменить на оформление кредита под залог уже имеющегося жилья. Также ставка по кредиту будет повышенной. Найти программу с разумными процентами в этом случае почти нереально.

«Учтите, что чем больше вы внесете собственных средств, тем меньше придется занимать у банка, а значит, и проценты за пользование заемными средствами будут начисляться с меньшей суммы», — заключила Савина.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко рассказал «360», что повышение ставок по ипотеке не решит проблему для банков, а только усугубит кризис. Так он прокомментировал возможные решения для банков из-за снижения спроса на кредитование.