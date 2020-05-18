«Нужно делать ипотечный продут доступным». Экономист предупредил о рисках от повышения ставок

Повышение ставок по ипотеке не решит проблему для банков, а только усугубит кризис. Об этом «360» сказал экономист Вячеслав Зайченко, комментируя возможные решения для банков из-за снижения спроса на кредитование.

«На данный момент в данной ситуации я не вижу повышение ставок целесообразным. Я считаю, что рынок к этому еще не готов. Если ставки действительно повысятся, это усугубит положение для людей: в нынешней ситуации с последствиями экономического кризиса, которые были вызваны коронавирусом, ситуация по получению ипотеки будет просто невозможной», — отметил Вячеслав Зайченко.

По словам Зайченко, повышение ставок только снизит коммерческую составляющую ипотечных продуктов у банков.

В данной ситуации было бы оправданно, как это происходит по всему миру, не повышать ставки, а только снижать их. Тем самым делать доступным ипотечный продукт для людей Вячеслав Зайченко.

На фоне кризиса, вызванного коронавирусом, банки уменьшили количество одобренных заявок с 70-75% до 60-65%, отказывая в кредитах тем, кто не может подтвердить свои доходы. Из-за этого эксперты ожидают, что падение ипотечного кредитования по итогам года составит 10%.