«Нужно делать ипотечный продут доступным». Экономист предупредил о рисках от повышения ставок
«На данный момент в данной ситуации я не вижу повышение ставок целесообразным. Я считаю, что рынок к этому еще не готов. Если ставки действительно повысятся, это усугубит положение для людей: в нынешней ситуации с последствиями экономического кризиса, которые были вызваны коронавирусом, ситуация по получению ипотеки будет просто невозможной», — отметил Вячеслав Зайченко.
По словам Зайченко, повышение ставок только снизит коммерческую составляющую ипотечных продуктов у банков.
В данной ситуации было бы оправданно, как это происходит по всему миру, не повышать ставки, а только снижать их. Тем самым делать доступным ипотечный продукт для людейВячеслав Зайченко.
На фоне кризиса, вызванного коронавирусом, банки уменьшили количество одобренных заявок с 70-75% до 60-65%, отказывая в кредитах тем, кто не может подтвердить свои доходы. Из-за этого эксперты ожидают, что падение ипотечного кредитования по итогам года составит 10%.