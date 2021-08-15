Эксперт рассказал, почему покупка повседневных продуктов может ударить по кошельку

Около трети всех продуктов питания, которые производятся во всем мире, в итоге выбрасываются как отходы. Как избежать излишних покупок, которые будут просто не нужны, рассказала агентству «Прайм» врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ Анна Кривошеева.

По ее словам, распространенная ошибка — поход в магазин на голодный желудок. Появляется непреодолимое желание купить те продукты, которые на самом деле семье совершенно лишние.

Часть еды портится из-за неправильного хранения, частичного использования и неправильной оценки покупателями своих потребностей. Если человек решил пообедать в ресторане или заказать доставку, это тоже может привести к порче продуктов, хранящихся дома в холодильнике.

Поэтому ущерб материальному состоянию наносят вовсе не деликатесы, а обычные продукты, которые все люди покупают и употребляют постоянно. Эксперт советует составлять список покупок на неделю вперед. Это поможет избежать излишеств. Кроме того, не лишним будет проанализировать, что именно испортилось в холодильнике на прошлой неделе. Таким образом можно грамотно скорректировать запросы.

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