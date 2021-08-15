Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии по старости

С 2022 года россияне смогут получить информацию о состоянии их пенсионного счета через портал госуслуг. Если человек обнаружит какие-то ошибки, заявление об этом можно будет подать онлайн. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила, что страховая пенсия по возрасту складывается из двух частей. Это фиксированная выплата — и собственно страховая часть. Фиксированная выплата не зависит от рабочего стажа.

Страховая часть, напротив, определяется длительностью официальной работы и размером заработной платы. С 2002 года основным критерием стал размер страховых взносов, стаж при этом уже не играет такого большого значения. Именно к этому у россиян возникает больше всего вопросов.

«Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года», — объяснила Финогенова.

Некоторые периоды рабочей деятельности ПФР действительно может просто не учесть. Он может посчитать, что такого места работы на тот период не было — или оно не платило за сотрудника взносы. В таком случае доказывать свою правоту придется через суд. Нужно досконально изучить трудовую книжку и сравнить ее с данными в ПФР.

Журналисты назвали пенсию, которая может полагаться канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после ухода с должности. По их сведениям, политик будет получать 15 тысяч евро ежемесячно.