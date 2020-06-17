Аналитики МЭА предсказали рекордный спрос на нефть в 2021 году
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году рост спроса на нефть будет составлять 5,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru.
Увеличение показателя является рекордным за всю историю. Об этом говорится в докладе МЭА за июнь.
По мнению специалистов, к такому росту показателя год к году приведет восстановление экономик стран после кризиса. Он будет связан с возвращением к привычному режиму деятельности в крупных отраслях.