Эксперт рассказал, кому из россиян положена только минимальная пенсия по возрасту

Россиянам, которые работают как самозанятые, автоматически начислят только минимальную пенсию. Об этом изданию «АиФ» рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Елена Беклемышева.

Эксперт отметила, что таким гражданам полагается только социальная пенсия. Она составит 5796,76 рубля ежемесячно. Эту выплату государство гарантирует после определенного возраста. Для мужчин он составляет 70 лет, для женщин — 65 лет.

«Если же самозанятый хочет накопить на страховую пенсию, то ему следует вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов в ПФР», — объяснила Беклемышева.

Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Ежегодно туда нужно будет перечислять не меньше фиксированной суммы, равной 32 448 рублям.

Ранее эксперты уточнили, кому из пенсионеров положена социальная доплата. Дополнительные средства будут выплачиваться неработающим, если размер пенсии оказался меньше прожиточного минимума в регионе.