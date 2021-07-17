Россиянам напомнили о прибавке к пенсии в 2022 году

Неработающим пенсионерам с 2022 года начнут в беззаявительном порядке назначать социальные доплаты до минимального прожиточного уровня в регионе. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам», — рассказала она в интервью агентству «Прайм».

Экономист отметила, если размер пенсии россиянина ниже величины регионального прожиточного минимума, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. Пенсию можно будет оформлять через портал госуслуги, добавила Финогенова. Все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении Пенсионного фонда России.

Ранее стало известно, что в России готовятся изменить закон «О государственной социальной помощи». Нуждающихся в материальной поддержке властей будут определять при помощи специалистов Федеральной налоговой службы (ФНС). Минтруд рассчитывает сделать порядок оказания поддержки малоимущим россиянам более четким.