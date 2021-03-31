Эксперт рассказал, как выбрать кредитную карту на выгодных условиях

Вице-президент Ассоциации российских банков в Комитете РСПП по международному сотрудничеству Олег Прексин рассказал, как выбрать кредитную карту на выгодных условиях, написал сайт Pravda.Ru.

Он отметил, что важно смотреть на все условия и внимательно читать заключаемый с банком договор. Специалист уточнил, что как правило кредитные карты выпускаются бесплатно. Вместе с тем по большинству операций будет списываться комиссия. Не взимается плата только за куплю-продажу товаров.

Эксперт посоветовал ознакомиться со сроком беспроцентного использования кредита, чтобы избежать начисления больших процентов. Дело в том, что процентные ставки по кредитным картам намного выше, чем по обычным кредитам. Они начинают действовать после окончания грейс-периода.

Также лучше не оформлять кредитные карты с крупным лимитом, от 100 тысяч рублей, чтобы не было соблазна потратить больше, чем требуется.

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