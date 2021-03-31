Эксперты рассказали, как сохранить свои деньги в период кризиса

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев и аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский рассказали, как сохранить свои деньги в период кризиса, написал сайт URA.ru.

По мнению Аяза Алиева, в этой ситуации подойдут депозитные счета в банке. При этом для увеличения доходов лучше использовать акции и другие ценные бумаги.

«Если цель сберечь деньги, то в среднесрочной перспективе рост ключевой ставки должен привести к росту ставок по депозитам. На этом особо не заработать, но, по крайне мере, можно сберечь капитал от инфляции, держа его в банке. Если цель — заработать, и уровень финансового образования позволяет, то можно использовать акции крупных компаний и ряда облигаций», — уточнил Алиев.

По словам специалиста, их доходность в 1,5-2 раза выше, чем у депозитных счетов. Вкладывать необходимо на долгосрочный период. Как считает Дужинский, в скором времени процентные ставки по банковским вкладам поднимутся. Финансист пояснил, что рублевые вклады являются одним из надежных способов сохранения сбережений россиян. Он считает, что в валютных счетах хранить деньги не нужно.