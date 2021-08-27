ПФР рассказал, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей

Выплату в размере 10 тысяч рублей получат россияне, которым положена пенсия по состоянию на 31 августа 2021 года. Об этом сообщили на сайте отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области.

«Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России», — уточнили в ПФР.

В ведомстве добавили, что пенсионеры получат деньги в сентябре. Однако в некоторых случаях выплаты могут начислить позднее.

Провести дополнительную разовую выплату всем пенсионерам предложил президент России Владимир Путин. Деньги получат около 43 миллионов россиян — как работающие, так и не работающие пенсионеры, а также военные. При этом никаких заявлений для получения выплаты: Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все бумаги.