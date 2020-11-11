Ипотечные рекорды в России объяснили льготами и невыгодностью вкладов

Рекорду по выданным в 2020 году ипотечным кредитам нашлось объяснение. В беседе с «360» эксперты заявили, что все дело в стечении обстоятельств и желании россиян выгодно вложить деньги.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заметила, что невероятно снизилась ключевая ставка — до 4,25%. Вслед за этим уменьшаться стали и проценты по ипотеке. Одновременно сильно упали ставки по депозитам, которые сейчас не превышают 4%.

«Все граждане, у которых были накопления, просто взяли их и переложили в квадратные метры. Потому что хранить [деньги] на депозитах невыгодно», — сказала эксперт.

Радченко также обратила внимание на резкую девальвацию рубля, из-за которой «держать средства в фантиках» оказалось невыгодно. Поэтому россияне и ушли на рынок недвижимости.

Третьей причиной глава академии назвала ходившие слухи про запрет доллара и введение налогов на вклады. Дальнейших причин для того, чтобы темпы выдачи ипотечных кредитов оставались прежними, Радченко не увидела.

«Эффект был кратковременным. Сейчас доходы населения падают, а ситуация в экономике неопределенная», — заключила она.

Заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов указал на два важных фактора, которые повлияли на рекорд по выдаче ипотечных кредитов. Во-первых, свою роль сыграла льготная госпрограмма со ставкой в 6,5%.

«Серьезная и перспективная мера поддержки первичного рынка жилья и ипотечного рынка. В рамках программы выдается около 90% всей ипотеки на новостройки», — подчеркнул эксперт.

Однако объяснить развитие ипотечного рынка только этим нельзя. Важным аспектом является рефинансирование кредитов. Около 13% всех выдаваемых ипотечных кредитов оформляются именно с этой целью. В сентябре прошлого года их доля была вдвое меньше.

«Ставки по рефинансированию сейчас около 8%, а ставки по старым кредитам — около 10-11%. Заемщик видит разницу и с огромным удовольствием приходит в банк», — пояснил Ачкасов. По его словам, сэкономить на выплатах в среднем удается порядка четырех тысяч рублей. Ситуация выгодна как самим заемщикам, так и всей финансовой системе. Платежная нагрузка на население уменьшается, человек легче отдает долги, а для финансовой стабильности это выгодно.

Прогноз на следующий год аналитик делать не стал, но напомнил про продление госпрограммы по льготной ипотеке до середины 2021 года. По его мнению, на ипотечный рынок она будет влиять положительно.