Эксперт назвал ситуацию, в которой допускается взять микрокредит

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева назвал единственную ситуацию, в которой допускается взять микрокредит, написал сайт NEWS.ru.

Она объяснила, что изначально микрозаймы придумали для малых предпринимателей. Они помогали в том случае, когда необходима небольшая сумма на короткий срок, а времени ждать рассмотрения заявки в банке не было. В настоящий момент банки принимают решение о выдаче кредита за несколько минут. Это делает обращение в МФО бессмысленным. Стоимость займа здесь в разы больше стоимости потребкредита в обычном банке.

Согласиться на микрозайм можно, лишь если в выдаче кредита отказали все банки, а без денег не обойтись. При этом важно быть твердо уверенным в том, что средства получится вернуть в указанный срок.

Ранее аналитики сообщили, что ипотека в России впервые обгонит потребительские кредиты в 2021 году. Таких результатов удастся добиться банкам даже без рекордной выдачи денег населению на покупку жилья. По прогнозам специалистов, кредитные учреждения предоставят жителям около 3,7 —3,8 триллиона рублей на приобретение жилья.