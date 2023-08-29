Деньги 29 августа 2023, 10:25 Экс-министр финансов озвучил причину ослабления рубля Экс-министр финансов Задорнов: рубль ослаб из-за невозможности продать рупии РИА «Новости»

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Рубль потерял позиции этим летом из-за большого объема рупий, которые компании из России получили за экспорт нефти в Индию. Такое мнение высказал бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов в колонке для РБК.

«Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — „зависшие“ рупии», — написал он.

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По его словам, в первом полугодии российские компании поставили в Индию нефтепродуктов и нефти на 30 миллиардов долларов. Однако это страна импортировала в Россию товары примерно на шесть-семь миллиардов в год.

Экономист добавил, что российской стороне просто нечего покупать у Индии. Рупии не удается вернуть, поскольку это неконвертируемая валюта.

Он отметил, что 30 миллиардов за шесть месяцев — больше, чем все «положительное сальдо текущего счета». Задорнов считает, что возврат валюты в РФ является одним из способов влияния на рубль. Однако данный процесс осложнен из-за антироссийских санкций.

«Невозврат выручки от экспорта в Индию — прямая причина падения валютного курса этим летом», — резюмировал он.

Российская валюта оказалась одной из самых слабых в мире по волатильности этим летом. Аналитики предположили, что в ближайшее время один доллар будет стоить 94-95 рублей.