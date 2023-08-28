Деньги 28 августа 2023, 02:15 Аналитики дали прогноз курса рубля на осень МК: аналитики призвали не ждать курса доллара ниже 90 рублей до конца года Freepik

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Доллар в ближайшее время останется в районе 94-95 рублей. Об этом заявил аналитик Telegram-канала «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов в беседе с mk.ru.

По его словам, российская валюта стала меньше зависеть от мировой стоимости на газ и нефть. На нее также влияют обстоятельства в крупнейших экономиках других стран.

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Серьезной угрозой для рубля стало замедление восстановления Китая и ухудшение финансовой конъюнктуры в США и других государствах. Такие события оборачиваются снижением глобального спроса на нефть и ослаблением российской валюты.

«Даже при стоимости российской нефти в $70 „деревянный“ на отечественном рынке будет колебаться в районе 92-94 рублей за доллар до середины осени, а то и дольше», — сказал он.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил изданию, что при нынешних ценах нефти в 85 долларов за баррель доллар стоит больше 94 рубля. Исходя из этого, новые дополнительные средства для укрепления российской валюты найти пока не получается, а уже применяемые ресурсы не позволяют доллару становиться больше 100 рублей.

Еще 25 августа доллар впервые за неделю поднялся до 95 рублей.