Аналитик Михайлова объяснила санкциями падение спроса на доллар в августе

Спрос на доллар упал, несмотря на традиционное августовское подорожание в прошлые годы. Это связано с введением санкций против России и утратой доверия к американской валюте, заявила агентству «Прайм» руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

Обычно на фоне выплаты дивидендов и сезона отпусков в августе доллар дорожал, но в этом году произошло по-другому. Спрос на американскую валюту упал, и она подешевела. Елена Михайлова связала это с санкциями против России, которые привели к нескольким плачевным последствиям для этой иностранной валюты.

Так, страны утратили доверие к доллару как к инструменту для международных расчетов. Они перестали считать его стабильным и надежным, началась фрагментация мировых финансовых рынков. Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) все чаще торгуют с использованием национальных валют.

Кроме того, из-за санкций сократился объем перемещения трансграничного капитала по причине риска внезапной заморозки, количества импорта в Россию и мирового турпотока.

«Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов и новой международной валюты, основанной на корзине валют всех стран-членов БРИКС, ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в треть мирового валового продукта», — предупредила Елена Михайлова.