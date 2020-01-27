Экономисты пояснили, почему зарплата россиян не может стать больше

Доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон отметил, что желание россиян получать более высокую зарплату справедливо.

«Разумеется, люди имеют право ожидать более высокой зарплаты и более высокого уровня жизни. Мы ведь ориентируемся на стандарты жизни, которые имеют место в странах ведущих — США, Западной Европе. И это верно», — подчеркнул он.

Однако, по словам Якобсона, реализовать эти ожидания в ближайшее время не удастся.

«Наш валовой внутренний продукт на душу населения в разы ниже, а это в свою очередь определяется более низкой производительностью труда. Поэтому запрос, о котором мы говорим, немедленно реализован быть не может. Но доходы в нашей стране распределены очень неравномерно. И, безусловно, в большей степени перераспределяя их в пользу менее обеспеченных людей, мы можем уже в ближайшее время добиться улучшения их положения», — пояснил он.

Российский и азербайджанский предприниматель и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов уточнил, что из-за маленьких зарплат в России трудно наращивать производство.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заметил, что важно выровнять налоговую нагрузку в зависимости от размера заработной платы.

«Снижение реальных доходов россиян шестой год подряд — ситуация скандальная. И тогда нечего гордиться низкой инфляцией и высоким уровнем государственных резервов, низким государственным валютным долгом. Все это ничего не значит, если нет роста доходов населения и социального выравнивания. А оно возможно в рамках налогов на личные доходов и бедных, и богатых», — добавил Агаларов.

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов определил основную проблему, из-за которой россияне получают низкие зарплаты.

«Главная проблема — это нехватка денег в домашних хозяйствах. И заявленное повышение зарплаты не отменяет необходимости снижать налоги на домашнее хозяйство, понижать тарифы ЖКХ. Тарифы вообще не должны повышаться! Государству тоже необходимо стимулировать потребительский спрос — создавать новые рабочие места в бюджетной сфере и просто платить бюджетникам больше, чем это сейчас принято», — рассказал он.

Ранее россияне назвали свои зарплатные ожидания. Самые высокие оказались у мужчин из Москвы.