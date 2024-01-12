12 января 2024, 20:32
Экономист рассказал, как конфликт в Йемене может помочь бюджету России
Экономист Салихов заявил, что конфликт в Йемене может помочь бюджету России
Эскалация конфликта в Йемене способна привести к росту цен на нефть на мировом рынке и притоку дополнительных средств в российский бюджет. Об этом заявил РИА «Новости» директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
Салихов отметил, что обстрелы объектов хуситов могут перерасти в более серьезный конфликт, который затронет другие страны Ближнего Востока, включая важных экспортеров нефти. Пока рынок считает этот сценарий маловероятным и действует осторожно, однако покупатели держат в уме негативные последствия.
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«Можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть из-за возможных перебоев с поставками и отрицательного воздействия на мировую торговлю», — предупредил эксперт.
Выгоду из кризиса может извлечь Россия, стабильно снабжающая топливом своих партнеров. Салихов заявил, что нефтегазовый бюджет страны выиграет от роста цен.
США и Великобритания при поддержке еще четырех стран нанесли авиаудары по позициям хуситов в ночь с 11 на 12 декабря. Политолог Семен Багдасаров заявил, что ситуация в Йемене стала угрозой для всего Ближнего Востока и предупредил о риске создания новых очагов эскалации.
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