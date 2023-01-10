Деньги 10 января 2023, 21:28 Экономист предрек миру серьезный долговой кризис в ближайшие 10 лет Экономист Рубини: мир столкнется с «матерью всех долговых кризисов» в ближайшие 10 лет РИА «Новости»

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«Доктор катастроф», экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, уверен, что вскоре мир столкнется с самым мощным долговым кризисом последних времен. Об этом он заявил в интервью газете El Mundo.

«В ближайшие 10 лет мы можем столкнуться с матерью всех сегодняшних долговых кризисов», — предупредил он.

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По его словам, уже близок переломный момент, который изменит жизнь банков и заемщиков.

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Рубини добавил, что скептически относится к прогнозам, будто в 2023 году во многих странах будет экономический рост. По его словам главным фактором остатется инфляция: ее вполне можно уменьшить с 10 до 5%, но снизить с 5 до 2% — крайне трудно.

Помимо долгового кризиса, Рубини выделил и другие угрозы, которые могут ожидать мир: климатическая катастрофа, демографический кризис, фактор искусственного интеллекта и другие. Нынешнее поколение, по мнению эксперта, живет еще в неплохие времена. Завтрашний день принесет хаос и нестабильность, заключил экономист.

Ранее Рубини уже заявлял, что мир ждет глубокая экономическая депрессия, в том числе из-за огромных долгов государств.