Мир 20 декабря 2022, 12:10 Предсказавший кризис 2008 года экономист предрек миру затяжную рецессию Экономист Рубини: мир ждет экономическая депрессия из-за высоких долгов государств РИА «Новости»

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Американский экономист Нуриэль Рубини, который спрогнозировал глобальный кризис 2008 года, предрек миру глубокую и затяжную рецессию без «мягкой посадки». Эксперта процитировала британская газета The Financial Times.

По словам Рубини, экономическую депрессию спровоцируют чрезмерно высокие задолженности государств. Кризис обещает быть длительным вопреки оптимистичным заявлениям властей Запада.

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«„Мягкой посадки“ [в ходе экономического кризиса] ожидать не следует», — заявил эксперт.

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Нуриэль Рубини усмотрел повод для пессимизма в самой высокой инфляции в США за последние 60 лет. Обесценивание денег достигло уровня в 7,1% при безработице в 3,7%. При этом Европа, по его мнению, «переживает стагфляцию» (комбинацию высокой инфляции и отсутствия экономического роста — примеч. ред.).

Ранее социолог Ульрих Шнайдер предупредил, что Германия поставит новый рекорд бедности из-за кризиса.