Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Швейцарский франк нельзя назвать самой лучшей валютой для сбережений. Ничем не хуже английский фунт или японская йена. Лучше всего иметь возможность хранить деньги в разных иностранных валютах. Такое мнение высказал в разговоре с «360» экономист Вячеслав Зайченко.

«Я не считаю швейцарский франк идеальной валютой для сбережений», — заявил он.

По его словам, так считалось раньше.

Я считаю, что швейцарскому франку японская йена и английский фунт ничем не уступают как альтернатива для сбережений. Хорошая валюта для сбережений — это когда в корзине как можно больше хороших валют. То есть не одна, не две, а лучше три, четыре, пять, если позволяет разбить по финансам Вячеслав Зайченко.

По его мнению, тогда у человека будет «диверсифицированный портфель». Таким образом изменения цены той или иной валюты в течение полугода или года будут незначительны, а значит не страшны.

«Надо понимать, что у каждой валюты по отношению друг к другу есть противоположные торги и график, они меняются на протяжении времени. Профессионалы всегда видят, в какую сторону идет график», — отметил Зайченко.

Он либо повышается как с евро, либо понижается, как с рублем — заметил экономист.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие месяцы лучшей валютой для хранения сбережений будет швейцарский франк. Он, а также шведская крона и датская крона показали наибольшую стабильность в последнее время.