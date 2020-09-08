Швейцарский франк признали самой надежной валютой для сбережений

Сбережения надежнее всего хранить в швейцарских франках, так как эта валюта будет стабильна в ближайшие месяцы. Доллары и евро будут «скакать» из-за пандемии и изменения геополитической ситуации.

Три валюты показали наибольшую стабильность за последние месяцы. Это шведская крона, швейцарский франк и датская крона.

«Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Его слова приводит РИА «Новости».

Спрос на другие европейские валюты может резко снизиться в ближайшее время из-за нескольких факторов. Среди них угроза второй волны пандемии, проблемы в экономике Евросоюза, внешнеторговое противостояние США с другими странами и другие. На доллар повлияют выборы президента Америки и внутренние волнения в США.

В случае с покупкой швейцарских франков для россиян может стать проблемой сам процесс обмена. В банках вряд ли курс будет такой же, как на рынке. Это может привести к курсовым издержкам, которые превысят доходность.

Ранее стало известно о резком росте курса новой криптовалюты. Однако эксперты не советуют вкладывать в нее средства из-за высокой нестабильности.