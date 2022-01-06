Экономист оценил ситуацию с повышением курса валют

Курсы евро и доллара обновили максимальные показатели. Но повышение стоимости валют не стоит считать долгосрочной тенденцией, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По словам экономиста, на ситуации с курсом доллара и евро могли в том числе повлиять и беспорядки в Казахстане. В таких случаях курс пытается войти в защитные активы, которыми считаются доллар и евро, сказал Беляев RT.

Он отметил, что сейчас нет никаких фундаментальных условий для снижения курса рубля. Как считает эксперт, в ситуации преобладают конъюнктурные факторы.

«Считать это какой-то долгосрочной тенденцией ослабления рубля не стоит», — заключил Беляев.

В ходе торгов на Мосбирже курс евро вырос на 1,25 рубля, достигнув отметки 86,23 рубля. Такая сумма оказалась выше максимального показателя, которого достигала европейская валюта 21 сентября 2021 года.

Вместе с евро вырос и доллар. Курса американской валюты увеличился на 69 копеек и остановился на уровне 76,05 рубля. Это выше максимального показателя 22 сентября 2021-го.