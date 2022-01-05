Курсы доллара и евро обновили максимальные показатели сентября

Курсы евро и доллара превысили максимальные сентябрьские показатели. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов курс евро вырос на 1,25 рубля и достиг показателя в 86,23 рубля. Это выше, чем максимальный показатель, которого достигала европейская валюта 21 сентября 2021 года.

Курс доллара в ходе торгов вырос на 69 копеек и остановился на уровне 76,05 рубля. Это выше максимального показателя 22 сентября прошлого года.

Как сообщила «Газета.ru», доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Елена Воронкова считает лучшими для инвестиций валютами евро, доллар и швейцарский франк. Эксперт отметила, что они менее зависят от волатильности в мировой экономике.