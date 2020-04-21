Экономист объяснил, с чем связана отрицательная стоимость нефти WTI

В понедельник деловой мир потрясла новость о том, что котировки нефти бренда WTI упали до отрицательных значений. Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко рассказал «360», почему так произошло.

Сразу надо объяснить, что бренд WTI представляет легкую светлую американскую нефть.

Вчера был исторический прецедент. Мы увидели цену ниже нулевой отметки. Такого в истории еще не было. Хочу всех успокоить — данная котировка означает цену фьючерсного контракта на WTI. Поэтому говорить, что это реальный показатель, нельзя. Реальная котировка по WTI стоимости нефти осталась на отметке 11,98 доллара Вячеслав Зайченко.

По словам эксперта, срочный рынок устроен следующим образом: есть фьючерсы на разницу цены, а есть опционы. Последние являются контрактами на страхование рисков цены.

«Поэтому когда опцион цены WTI снизился до нулевой отметки, это значило, что никто не готов был покрывать риски по данному фьючерсному контракту. Никто не продавал данные опционы, поэтому цена ушла вниз», — добавил трейдер.

Зайченко объяснил и разницу между ценами на марки Brent и WTI. Нефть Brent считается наиболее качественной. Она легкая, и из нее можно сделать множество фракций. WTI — тоже легкая нефть, но ее качество ниже.

Собеседник «360» прокомментировал и высокий курс доллара. По последним данным, американская валюта стоит больше 76 рублей.

«На спекулятивных новостях разогретый рынок отреагировал импульсно. Цена по рублю подскочила вверх», — отметил экономист. По его прогнозам, рубль должен снизиться до отметки 68,60.

Ранее, 20 апреля, стоимость нефти марки WTI опустилась до минус 40 долларов за баррель. Такое случилось впервые в истории. По последним данным, цена марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель. WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений — минус 37,63 доллара.