Экономист объяснил, кому выгоден обвал российской валюты

По его словам, низкий курс рубля на руку российским компаниям-экспортерам, которые реализуют товары за границей и продают их за доллары.

«Снижение курса рубля позитивно скажется на тех компаниях, которые так или иначе связаны с экспортом, так как в рублевом выражении их доходы возрастут. Выиграет прежде всего тот, у кого затраты в рублях, а выручка — в валюте», — подчеркнул специалист.

Он привел в пример нефтяные и газовые компании, золотодобывающие предприятия, металлургию и машиностроение, а также агропромышленные организации. В частности в выигрыше оказываются экспортеры зерновых.

С начала текущего года рубль потерял в цене около 20%, за сентябрь — более 7%. На этой неделе аналитики ожидают, что курс доллара будет составлять 78,8 рубля, а евро — 92,4