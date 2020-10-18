Рублю предрекли стабильность до выборов в США

Финансовый аналитик Анна Зайцева предположила, что рубль может укрепиться к концу октября, но только в случае отсутствия негативных факторов геополитического характера. К концу октября курс доллара может оставаться в диапазоне от 77 до 78,8 рубля.

На предстоящей неделе аналитики ожидают, что курс доллара не превысит отметку в 78,8 рубля, а евро — 92,4, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева, передает «Российская газета». По мнению специалиста, курс рубля останется стабильным до объявления итогов выборов в США.

Также Зайцева назвала причины ослабления рубля. По ее словам, на курс повлияли ситуация с COVID-19 и нестабильная динамика цен на нефть. В течение прошлой недели нефть Brent несколько раз опускалась ниже 42 долларов за баррель, что оказывало давление на российскую валюту.

При этом европейские санкции против России слабо сказались на рубле, потому что этот фактор уже был заложен в котировках, а сами ограничения коснулись узкого круга лиц и не затронули экономические связи России с европейскими государствами, передает РИА ФАН.

По состоянию на утро 18 октября курс доллара составляет 77,93 рубля, а евро — 91,23. Данные приведены с сайта Московской биржи.