Экономист назвал причину роста цен на бензин в России

Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов заявил, что акцизы на бензин сильно завышены, но опускать их государство не будет, поскольку это ударит по региональным бюджетам, написал Ura.ru.

«Было ошибкой выбрать европейский путь по акцизам. Европейцы считают, что бензин — это предмет потребления богатых, поэтому акцизы должны быть высокими. В определенной степени бензин в России переоблагается, и потому избыточно дорог для огромной страны. Но эти деньги идут в региональные бюджеты, на которых „сидит“ социалка — школы и большая часть медицины, дороги и сельское хозяйство, ЖКХ», — отметил Белоусов.

Экономист добавил, что рост цен на бензин удалось приостановить, за исключением Дальнего Востока. Там стоимость топлива растет из-за нефтеперерабатывающих заводов.