Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка»

По данным банка, в этом году общая стоимость акций и долговых обязательств 15 развитых стран мира достигла своего пика, по крайней мере, с 1860-х годов. Однако дальнейшему увеличению доходности активов препятствует усугубление социального неравенства и окончание эпохи глобализации, в которой мировые рынки находятся с 1980 года, сообщил стратег банка Джим Рейд.

В качестве дополнительных рисков он также назвал продолжение роста глобального долга, дебаты по поводу изменений климата и ухудшение отношений между США и Китаем.

В новую эпоху экономика Китая превзойдет американскую, что приведет к напряженности между КНР и США. Центробанки будут вливать в экономику «вертолетные деньги», закономерно усилится роль миллениалов и более молодых поколений, процитировал прогноз РБК.

«Эпоха беспорядка», по мнению Deutsche Bank, продлится 10 лет или более.