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    10 сентября 2020, 02:58

    Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка»

    Кирилл Фролов

    Период роста совокупных цен на активы, длившийся последние 160 лет, подходит к концу. Ему на смену приходит «эпоха беспорядка», говорится в обзоре рынков Deutsche Bank, с которым ознакомился Bloomberg.
    Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка»

    По данным банка, в этом году общая стоимость акций и долговых обязательств 15 развитых стран мира достигла своего пика, по крайней мере, с 1860-х годов. Однако дальнейшему увеличению доходности активов препятствует усугубление социального неравенства и окончание эпохи глобализации, в которой мировые рынки находятся с 1980 года, сообщил стратег банка Джим Рейд.

    В качестве дополнительных рисков он также назвал продолжение роста глобального долга, дебаты по поводу изменений климата и ухудшение отношений между США и Китаем.

    В новую эпоху экономика Китая превзойдет американскую, что приведет к напряженности между КНР и США. Центробанки будут вливать в экономику «вертолетные деньги», закономерно усилится роль миллениалов и более молодых поколений, процитировал прогноз РБК.

    «Эпоха беспорядка», по мнению Deutsche Bank, продлится 10 лет или более.

    Новости SMI.FM