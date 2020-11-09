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    09 ноября 2020, 11:57

    Экономист назвал главные признаки того, что банк скоро закроется

    Полина Петрова

    Экономист, специалист по банковскому сектору, партнер АО «Евабета» Сергей Григорян назвал главные признаки, по которым клиент может определить, что его банк скоро закроется, сообщил Life.
    Экономист назвал главные признаки того, что банк скоро закроется

    Первый из них является размер процентной ставки. Так, если она крайне высока и сильно отличается от среднерыночных параметров, стоит заострить на этом внимание. Помимо прочего, банк может предложить привлечь вклад под высокий процент на короткий срок. Это говорит о том, что организация пытается за счет «быстрых» денег решить свои проблемы.

    Вторым сигналом о бедственном положении банка, по мнению Григоряна, является слишком высокое или низкое соотношение капитала к активам. Нормальная планка близка к 10%. Если параметр очень мал, то нормативы регулятора находятся на грани нарушения. Большие показатели указывают на неэффективное распоряжение деньгами клиентов.

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