Экономист назвал главные признаки того, что банк скоро закроется

Первый из них является размер процентной ставки. Так, если она крайне высока и сильно отличается от среднерыночных параметров, стоит заострить на этом внимание. Помимо прочего, банк может предложить привлечь вклад под высокий процент на короткий срок. Это говорит о том, что организация пытается за счет «быстрых» денег решить свои проблемы.

Вторым сигналом о бедственном положении банка, по мнению Григоряна, является слишком высокое или низкое соотношение капитала к активам. Нормальная планка близка к 10%. Если параметр очень мал, то нормативы регулятора находятся на грани нарушения. Большие показатели указывают на неэффективное распоряжение деньгами клиентов.

Ранее эксперт Союза бонистов Роман Леонов рассказал, как продезинфицировать деньги в домашних условиях в период распространения коронавирусной инфекции.