Эксперт рассказал, как продезинфицировать деньги в домашних условиях

Коронавирусная может оставаться на различных поверхностях, в том числе на купюрах и монетах. Наиболее безопасной в настоящий момент считается бесконтактная оплата. При этом полностью без наличных не обойтись, поэтому в банках обеззараживают банкноты и отправляют их на «карантин».

«Когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров ЦБ (РКЦ), они в какой-то степени обеззараживаются. Потом там купюры отлеживаются несколько дней. Если мне память не изменяет, то порядка 25 дней они лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает», — отметил специалист.

Леонов уточнил, что для дезинфекции в домашних условиях потребуются медицинский спирт и пульверизатор. Необходимо опрыскать деньги и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. После такой процедуры на них не останется ни одного микроба, бактерии и вируса.