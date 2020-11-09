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    09 ноября 2020, 10:03

    Эксперт рассказал, как продезинфицировать деньги в домашних условиях

    Полина Петрова

    Эксперт Союза бонистов Роман Леонов рассказал, как продезинфицировать деньги в домашних условиях в период распространения COVID-19, информирует радио Sputnik.
    Эксперт рассказал, как продезинфицировать деньги в домашних условиях

    Коронавирусная может оставаться на различных поверхностях, в том числе на купюрах и монетах. Наиболее безопасной в настоящий момент считается бесконтактная оплата. При этом полностью без наличных не обойтись, поэтому в банках обеззараживают банкноты и отправляют их на «карантин».

    «Когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров ЦБ (РКЦ), они в какой-то степени обеззараживаются. Потом там купюры отлеживаются несколько дней. Если мне память не изменяет, то порядка 25 дней они лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает», — отметил специалист.

    Леонов уточнил, что для дезинфекции в домашних условиях потребуются медицинский спирт и пульверизатор. Необходимо опрыскать деньги и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. После такой процедуры на них не останется ни одного микроба, бактерии и вируса.