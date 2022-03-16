Экономист Мюллер рассказал о негативном влиянии санкций и инфляции на доллар

Доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты. Такое мнение выразил в своей статье экономист Хенрик Мюллер.

По его словам, на это указывают три фактора — инфляция, санкции против России и перемены на рынках. В частности, экономист отметил, что рост цен в США составил 8%. По его словам, теперь во многом ситуация с долларом зависит от действий Федеральной резервной системы.

Относительно антироссийских санкции Мюллер указал, что одним из самых серьезных последствий является заморозка валютных резервов в других вентральных банков — пока к такому шагу не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Экономист отметил, что опасения о о возможной конфискации валютных активов других стран может подорвать доверие к США и навредить позициям доллара.

На рынок валют также влияет текущая геополитическая ситуация. Так, США продвигают глобальные финансовые институты, однако кризис на Украине приводит к образованию новых блоков из суверенных стран с фрагментированными фининституами. Это, по мнению экономиста, оказывает влияние на ситуацию с долларом.

В феврале доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что на текущий момент самые сильные позиции среди мировых валют сохраняются за американским долларом и швейцарским франком.По словам эксперта, играют роль лидерские позиции американской экономики на мировом рынке. Также сказывается и прогнозируемый рост ключевой ставки ФРС США.