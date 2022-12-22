Власть 22 декабря 2022, 18:50 Россия прошла 2022 год достаточно уверенно — Путин Президент Путин заявил об уверенном состоянии России в 2022 году РИА «Новости»

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Сложившаяся ситуация не помешает России реализовать все свои планы на будущее, включая 2023 год. Об этом на пресс-подходе по итогам Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

Подводя предварительные итоги уходящего года, глава государства подчеркнул, что легко не бывает никогда, а идеально получается только на бумаге.

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«В целом, я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает нам реализовывать планы на будущее, в том числе и на 2023 год», — заявил Путин.

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Отвечая на вопрос об отсутствии послания Федеральному Собранию, президент напомнил, что такая ситуация уже была в 2017 году. Путин пояснил, что в последнее время произошло достаточно много различный событий, поэтому найти время, чтобы подвести итоги и разработать планы на будущее не удалось.

«Мы это сделаем в начале года, безусловно», — пообещал президент России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в начале 2023 года. Пресс-секретарь российского лидера предложил всем сконцентрироваться на проходящих в этом году выступлениях главы государства.