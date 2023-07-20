Мир 20 июля 2023, 16:35 Илон Маск назвал турбулентным состояние мировой экономики Основатель компании Tesla Илон Маск признался в непонимании событий в мировой экономике Flickr

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Постоянные и радикальные изменения в мировой экономике оставили в недоумении основателя и генерального директора компании Tesla Илона Маска. Он признался, что не может понять, что происходит в действительности, из-за постоянно меняющейся ситуации. Как сообщил ТАСС, такое заявление бизнесмен сделал на конференции, где представил финансовый отчет компании за второй квартал.

Маск пояснил, что в один день получает информацию, что мировая экономика находится на грани коллапса, а спустя 24 часа это положение дел называют нормальным.

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«Я не знаю, что, черт возьми, происходит. <…> Жаль, что я не знаю», — заявил Маск и добавил, что мировая экономика переживает «турбулентные времена.

По словам бизнесмена, от ситуации в экономике зависят цены на электромобили, которые производит Tesla. Он пояснил, что при повышении процентных ставок стоимость товаров должна снижаться, чтобы не потерять клиентов.

«Недавно произошел самый резкий рост процентных ставок в истории, поэтому мы должны были что-то с этим делать», — подчеркнул Макс.

Последний квартал вывел Tesla в лидеры по объему продаж электромобилей. Рост составил 83%, чему способствовали резкое снижение цен и заявленные скидки. Как заявил Маск в беседе с агентством Bloomberg, эта ситуация остается сложной из-за снижения валовой маржи компании (это сумма дохода после вычета затрат на производство).

По результатам второго квартала она снизилась с 25 до 18,2% и обновила четырехлетний минимум. Предприниматель признался, что не может остановить снижение цен на электрокары из-за постоянного повышения ставок американским регулятором.