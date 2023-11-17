Деньги 17 ноября 2023, 13:09 Двукратное увеличение вложений России в госдолг США посчитали некритичным Депутат Делягин назвал некритичным двукратный рост вложений России в госдолг США Alexander Legky/Global Look Press

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Повышение вложений России в американский госдолг в два раза не следует считать критичным. Об этом сообщил «Ленте.ру» зампредседателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

По словам депутата, вложения России в госдолг США были мизерными. Двукратное увеличение относительно предыдущего уровня — это небольшой рост, пояснил парламентарий.

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«Это некритично, это не изменение политики», — отметил Делягин.

Он не исключил, что вложения сделал не Минфин, а Банк России, поскольку у него больше гибкости. Решение могло быть связано с девальвацией рубля, сказал депутат.

Чтобы обеспечить девальвацию, необходимо было убрать с рынка некоторое количество долларов, уточнил парламентарий. Эту валюту могли перевести в американские госбумаги, заключил Делягин.

По данным американского Минфина, в сентябре 2023 года объем вложений России в госбумаги США достиг 73 миллионов долларов. В августе эта сумма составляла 31 миллион.