17 ноября 2023, 10:40
Россия вдвое нарастила объем вложений в госбумаги США в сентябре
Объем вложений РФ в госбумаги США в сентябре достиг 73 млн долларов
Россия в сентябре более чем в два раза нарастила объем вложений в американские гособлигации. Если в августе он составил 31 миллион долларов, то в первый месяц осени — 73 миллиона. Это следует из материалов Минфина США.
Более 60 миллионов долларов пришлись на долгосрочные облигации, еще 12 — на краткосрочные.
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В июле объем вложений составлял 29 миллионов долларов, в июне — 33, в мае — 36. Практически таким же, как в сентябре, показатель был зимой и в начале весны: в марте — 77 миллионов долларов, в феврале — 75.
Резкое сокращение вложений России в госдолг Соединенных Штатов произошло в 2018 году. Тогда в апреле их уровень упал с 96 миллиардов долларов до 48,7, а в мае уже не доходил до 15 миллиардов.
На сентябрь 2023 года самыми крупными держателями государственных бумаг США оставались Япония, вложившая более триллиона долларов, и Китай (778,1 миллиарда долларов). При этом Китай постепенно сокращает вложения.
США
Россия
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