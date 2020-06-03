Две трети ритейлеров планируют сократить число магазинов

Две трети торговых сетей в России (65%) намерены закрыть часть своих магазинов в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные опроса ритейлеров, проведенные консалтинговой компанией «Магазин магазинов».

Лишь 18% опрошенных не собираются сокращать торговые точки, еще столько же (17%) не приняли окончательного решения. В среднем сети планируют освободить по 15 торговых площадок, сообщили «Известия». В 2019 году свое присутствие на рынке сокращала каждая пятая торговая сеть.

В агентстве недвижимости S.A. Ricci отметили, что эпидемия коронавируса привела к тому, что большинство торговых точек уже несколько месяцев не получают прибыли, в особенности это касается fashion-сегмента. Также к закрытию магазины подталкивает падение спроса и перебои с поставками из-за простоя фабрик и закрытия границ.

Наибольшие финансовые трудности сейчас испытывают несетевые проекты, считают в агентстве коммерческой недвижимости Cushman & Wakefield. Вероятно, часть из них полностью уйдет с рынка, а сетям придется закрывать наиболее проблемные точки, полагают в компании.

С 1 июня в Москве стартовал второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В столице открылись парки и часть непродовольственных магазинов. Жителям разрешили прогулки по расписанию.