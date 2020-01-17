Дуров дал показания американскому суду по криптовалюте Gram

Дуров встречался с представителем SEC Хорхе Тенрейро в офисе юридической фирмы в Дубае, в присутствии своего адвоката.

Претензии американских чиновников касаются запуска компанией Дурова криптовалюты Gram. Иск был также подан к платформе TON Foundation, непосредственно отвечающей за проведение операций с криптовалютой.

Предприниматель заявил, что Telegram Group Inc. и TON Foundation не будут владеть Gram после ее выпуска. При этом ранее, по его словам, компания Telegram планировала передать 4% от выпуска или около 200 миллионов Gram разработчикам TON. Сейчас эту схему корректируют, уточнил предприниматель.

Представителя SEC интересовало, на что пошли привлеченные от инвесторов 1,7 миллиарда долларов. На это Дуров по совету адвоката на стал отвечать, отметив, что с 2018 года других средств инвесторов компания не привлекала.

По словам Дурова, 40% расходов Telegram Group Inc. составляют траты на оборудование. С октября 2019 года на «железо» было потрачено около 10 миллионов долларов.

По итогам допроса обе стороны попросили суд вынести решение по делу по упрощенной процедуре.