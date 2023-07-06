Деньги 06 июля 2023, 16:26 Домработница миллиардера Фридмана пожаловалась на блокировку счета в британском банке Bloomberg: британский банк заблокировал счета домработницы Фридмана и ее мужа РИА «Новости»

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Великобритания заблокировала банковский счет Екатерины Юковой — домработницы основателя Альфа-банка и миллиардера Михаила Фридмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова самой женщины.

Юкова сказала, что британский банк HSBC заблокировал счета ее и мужа в феврале 2023 года. Кредитная организация не объяснила супругам причину.

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«Мы не получили ни электронного письма, ни объяснения — в один день карты перестали работать», — пожаловалась домработница Фридмана.

Bloomberg напомнило, что Великобритания ввела санкции в отношении основателя Альфа-банка в марте 2022 года. Тогда бизнесмен сообщил персоналу, что поймет, если кто-то решит больше не работать на него.

Юкова осталась, поскольку хотела дождаться, пока одобрят заявку миллиардера на использование замороженных денег для оплаты расходов на дом. В июне 2022 года Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании одобрило обращение Фридмана.

Домработница должна была получить 23 тысячи фунтов стерлингов, но банк заблокировал ее счет. С заморозкой счетов столкнулись и другие сотрудники бизнесмена из Молдавии, Литвы и Польши.

Юкова работает на основателя Альфа-банка с 2019 года. Женщина родилась на Украине, но у нее румынское гражданство.

В марте 2023 года газета The Financial Times писала, что Фридман и его коллега Петр Авен избавятся от долей в Альфа-банке ради снятия санкций. Бизнесмены должны были передать активы своему партнеру Андрею Косогову до конца весны.