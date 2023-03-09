Мир 09 марта 2023, 23:24 Российские миллиардеры Фридман и Авен ради снятия санкций избавятся от долей в Альфа-банке — СМИ FT: бизнесмены Фридман и Авен ради снятия санкций избавляются от своих долей в Альфа-банке РИА «Новости»

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Российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен, проживающие в Лондоне, продают своему партнеру Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке. Сумма сделки составляет 178 миллиардов рублей, сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Фридман и Авен хотят избавиться от российских активов ради снятия персональных санкций, введенных Великобританией и ЕС после начала СВО.

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Косогов подтвердил изданию факт покупки долей в Альфа-банке. Передача активов завершится этой весной. Для этого потребуется одобрение регуляторов ряда стран, сообщили собеседники газеты. Холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк» ABH Holdings S.A. зарегистрирована на Кипре, через нее планируется осуществить сделку.

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Авену и Фридману принадлежат 12% и 33% акций банка. В марте 2022 года из числа акционеров вышли Герман Хан и Алексей Кузьмичев, после этого Косогов стал крупнейшим бенефициаром банка с долей 41%.

Ранее Еврокомиссия внесла Альфа-банк в санкционный список. Проведение ряда операций ограничили также банкам «Приморье», «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб», Росбанку, Тинькофф Банку и некоторым другим.