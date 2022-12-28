Деньги 28 декабря 2022, 04:48 IKEA до конца года договорится с покупателями бизнеса в России — Мантуров Глава Минпромторга Мантуров: IKEA договорится с покупателями бизнеса в РФ до конца года РИА «Новости»

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Шведский производитель мебели IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своего российского бизнеса, компания намерена прийти к соглашению до конца текущего года, рассказал ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей», — пояснил представитель правительства.

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Однако для сделки понадобится разрешение ФАС и профильных ведомств. По данным СМИ, у IKEA четыре потенциальных покупателя. Условия соглашения не уточняются.

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Многие западные компании и торговые сети приняли решение свернуть деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Летом стало известно, что IKEA покидает российский рынок, несмотря на его прибыльность. В магазинах страны уже появились аналоги шведских товаров от отечественных производителей мебели.