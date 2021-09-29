Дом Фрэнка Синатры, где якобы проходили встречи Монро и Кеннеди, продадут за 21,5 млн долларов

Дом Фрэнка Синатры, где музыкант проживал в 1950-60 годах, выставили на продажу. Приобрести его можно за 21,5 миллиона долларов. Об этом сообщили FOX News.

Поместье возвели в 1949 году. Одноэтажный дом находится в Чатсворте, штат Калифорния. Над проектом постройки работал знаменитый архитектор Уильям Перейра. Площадь дома насчитывает более 930 квадратных метров.

Синатра приобрел в аренду здание с семью спальнями и девятью ванными комнатами у наследницы банка Доры Хатчинсон. Здание за время своего существования успело сменить несколько владельцев. Несколько раз на его территории снимали фильмы, передала «Русская планета».

Когда-то в этом доме проживала знаменитая актриса Мэрилин Монро. По мнению многих журналистов, 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди посещал знаменитость именно в этом доме. Информация об их романе неоднократно всплывала в СМИ, однако подтвердить эти данные официально так и не удалось.

Ранее кассету с неизвестной песней и интервью Джона Леннона продали на аукционе. Аудиозапись была продана за 370 тысяч датских крон, что составляет около 58,3 тысячи долларов.