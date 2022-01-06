Доллару предсказали скачок до 80 рублей

Курс доллара может вырасти до 80 рублей при условии усиления геополитических рисков в Казахстане, заявил независимый эксперт Сергей Дроздов. По его мнению, такой сценарий возможен, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках ОДКБ.

Специалист отметил, что давление усилилось после сообщений о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности, написало РИА «Новости».

«После этого рубль полетел вниз и инвесторы стали избавляться от акций российских компаний», — отметил Дроздов.

Помимо обязательств по ОДКБ, Россию ждут переговоры с США и странами НАТО, напомнил эксперт. По его словам, рубль спекулятивно может продолжить снижение из-за этих геополитических рисков.

По прогнозу Дроздова, следующим уровнем, который может достичь доллар, станут отметки в 78 и 80 рублей. Евро, соответственно, тоже может усилиться.

Сегодня утром доллар на торгах Московской биржи впервые с 21 апреля 2021 года превысил отметку в 77 рублей. Европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в Казахстан направят коллективные миротворческие силы ОДКБ.