Доллар вырос выше 79 рублей

В среду вечером доллар вырос в цене до 79 рублей — впервые с 6 октября. Евро стоит дороже 93 рублей впервые с 30 сентября.

Рубль показал худшую динамику за несколько недель. Максимальное падение днем составило 2% стоимости к доллару — такое резкое падение в последний раз фиксировали в начале сентября.

Давление на национальную валюту оказало резкое ухудшение конъюнктуры мировых рынков рисковых активов, падение стоимости нефти и «развивающихся» валют, пишет Прайм.

В среду упали Европейские фондовые индексы на 3,3-4,5%, американские вечером — на 2-3%. Вслед за ними, российский фондовый рынок также пошел вниз. Основной фактор просадки — также рост заболеваемости коронавирусом в мире.

Инвесторы опасаются, что восстановление мировой экономикизатянется. Причиной дополнительных опасаний в Европе аналитики называют новый локдаун в Германии, объявленный Ангелой Меркель.

Давление на рубль в этих условиях поддерживается продолжающимся обновлением турецкой лиры исторических минимумов. Так в среду она опускалась в ходе торгов к уровню в 8,32 лиры за доллар. Падает и курс китайского юаня против доллара.

Обвал рынка нефти почти на 5% усиливает давление на рубль. Brent подешевела на 4,7%, до 39,64 доллара за баррель.