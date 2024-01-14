Деньги 14 января 2024, 16:10 Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей достигла исторического максимума РИА «Новости»: в России выросло число жителей с доходами более 100 тысяч рублей Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Доля россиян, доходы которых превышают 100 тысяч рублей, выросла за 2022 год до 7,4% — на 1,7 процентного пункта. Этот показатель достиг максимального значения за все время ведения статистики, сообщило РИА «Новости».

По данным Росстата, доля жителей России, доходы которых насчитывает от 60 до 100 тысяч рублей, выросла на 2,7 процентного пункта — до 15,3%. Численность россиян с доходами от 45 до 60 тысяч увеличилась на 1,8 процентного пункта — до 13,5%.

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Выросла также доля жителей с зарплатой от 27 до 45 тысяч — этот показатель увеличился на 1,5 процентного пункта, до 27,4%.

Численность россиян с небольшими доходами снизилась. По информации Росстата, доля граждан с заработной платой от 19 до 27 тысяч рублей уменьшилась на один процентный пункт, до 16,1%. Число жителей, получающих 10-19 тысяч рублей, сократилось на 3,9 процентного пункта, до 15,9%

Ранее стало известно о сокращении в России неравенства между бедными и богатыми. По данным Росстата, разница в доходах 10% богатейших и беднейших семей уменьшилась с 10,3 до 9,1 раза.