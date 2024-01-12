Общество 12 января 2024, 11:16 Неравенство между бедными и богатыми сократилось в России Росстат: разница между доходами богатых и бедных в РФ сократилась до 9,1 раза РИА «Новости»

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Разница в доходах 10% богатейших и беднейших семей в 2022 году снизилась до 9,1 раза. Годом ранее она составляла 10,3 раза. Об этом написал РБК со ссылкой на данные Росстата, приведенные в конце 2023-го.

В 2022 году 10% самых обеспеченных россиян в месяц имели доход в среднем 101,2 тысячи рублей, 10% самых необеспеченных — 11,1 тысячи. Учитывался среднемесячный доход в расчете на одного члена домохозяйства.

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Основной источник доходов для обеих 10-процентных групп — поступления от трудовой деятельности: зарплата, доход от самозанятости. При этом у беднейших домохозяйств они составили 56,9% всех доходов, у богатейших достигли 91%. По статистике богатейшие домохозяйства зарабатывают от предпринимательства в 10 раз больше, чем беднейшие.

РБК напомнил, что понятия «богатейший» и «беднейший» применительно к домохозяйствам весьма условно: они могут, к примеру, иметь значительные активы и сбережения, но не получать доход.