Доля контрафактных сигарет в РФ может достигнуть трети оборота

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) предположило, что к 2022 году из-за повышения акцизов, открытия границ и снижения покупательской способности россиян из-за пандемии COVID-19 доля нелегальных сигарет в стране может вырасти с 7 до 15-30%.

В этом случае потери экономики составят 282-339 миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсант». Это примерно в пять раз больше, чем в 2020 году. Основным источником нелегальных сигарет являются страны ЕЭАС. Там не было резкого повышения акцизов, поэтому их продукция гораздо привлекательнее по цене, чем российская.

Табачные компании уже выступали за ужесточение контроля за поставками внутри союза. Тем не менее, регуляторы отмечают двукратное снижение объем нелегального рынка после введения системы маркировки. Были также выявлены 18 новых фабрик-производителей.

Доля нелегальных сигарет в России постоянно увеличивается последние пять лет. В 2016–2019 годах она увеличилась с 1,1 до 15,6%. Снижение доли до 7% в третьем квартале 2020 года эксперты связали с усилением работы правоохранителей и надзорных органов, пандемией и запуском системы маркировки.

Осенью прошлого года Минфин России объяснил резкий рост акцизов на сигареты исполнением государственной политикой по противодействию потребления табака.