Электронные чаевые можно будет оставлять по всей России

Клиенты ресторанов и кафе в России в ближайшем будущем смогут оставлять электронные чаевые. Эта функция должна появиться в Системе быстрых платежей (СБП).

Об этом газете «Известия» сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир» и СБП). Там отметили, что такой системой сейчас уже могут воспользоваться более чем в 100 ресторанах и кофейнях. При этом пресс-служба платежной системы Visa отметила, что за такой перевод не надо будет платить проценты банку. Сумму чаевых держатель карты Visa может ввести в POS-терминале, а клиенты «Тинькофф» по QR-коду и в спецприложении Сбербанка.

Издание написало, что в таком нововведении заинтересованы не только рестораны, но и салоны красоты и отели. В среднем размер чаевых будет составлять порядка 150 рублей. В скором времени официантов смогут отблагодарить клиенты МКБ, ВТБ, Промсвязьбанка и Ак Барс Банка.

Эксперты считают, что эта услуга будет пользоваться большой популярностью в 2020 году. Специалисты отметили, что от появления электронных чаевых выиграют все. Так, у клиента появится больше способов отблагодарить работника кафе или ресторана, у официантов может возрасти общее количество чаевых, а у банков прибавится безналичный оборот.

Система быстрых платежей заработала в России еще в 2019 году. А в начале 2020 года стало известно, что банки решили брать комиссию за переводы через СБП.