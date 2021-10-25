Долговая нагрузка россиян за полгода выросла до 35%

За первые шесть месяцев текущего года долговая нагрузка россиян выросла с 27 до 35% их дохода до 22,64 триллионов рублей. Наиболее закредитованным регионом оказалась Тыва (78%). В тройку лидеров антирейтинга также вошли Калмыкия (64%) и Ленинградская область (50%).

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на расчеты «Карты кредитной активности» проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков», лучшие показатели у Чечни (13%), Дагестана (11%), Ингушетии (11%), Крыма (5%) и Севастополя (6%).

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) изданию сообщили, что показатель долговой нагрузки продолжает расти, хоть и сильно замедлился. В среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита.

Эксперты ОНФ заметили, что в некоторых субъектах федерации с большим количеством кредитов всех категорий растет средний чек «займов до зарплаты». Вероятно, заемщики, которым банки из-за высокого показателя долговой нагрузки (ПДН) отказывают в кредитовании, идут в микро-финансовые организации (МФО).

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила, что деньги на этом рынке дороже, и скатиться в дефолт заемщику гораздо проще и быстрее. Одновременно в ОНФ отметили, что россияне стали лучше платить по своим долгам.

В Центробанке разработали законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации не только рассчитывать ПДН, но и информировать о ней клиентов. Если значение превышает 50%, в кредите будет отказано.